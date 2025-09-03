Il giallo dell’avvocata americana Leila Yuki Khelil trovata morta a Roma: lividi sull’addome. Si indaga per omicidio

Roma, 3 settembre 2025 – Si infittisce il giallo sulla morte della giovane avvocata americana Leila Yuki Khelil, 39 anni, trovata cadavere nell’abitazione che condivideva con alcuni coinquilini in via Giuseppe Antonio Guattani, nei pressi di villa Torlonia, a Roma. A fare la macabra scoperta, il 15 luglio scorso, è stata una coinquilina che ha riferito alle forze dell’ordine di aver notato un’aria irrespirabile nell’appartamento. Anche per questo gli inquirenti, che indagano per omicidio, ritengono che il decesso possa risalire ad almeno tre giorni prima. La procura di Roma, come riferiscono alcuni quotidiani locali, ha aperto un fascicolo per omicidio nei confronti di ignoti.

Khelil era arrivata nella capitale per seguire un master post laurea in legge presso una università privata italiana. Nei giorni precedenti al decesso la 39enne era rimasta sola in casa perché i coinquilini erano tutti fuori per il weekend. A far ipotizzare una morte violenta sarebbero stati dei lividi sull’addome della donna notati dal medico legale. Quando è stata trovata, in camera da letto, supina, accanto a un ventilatore rimasto acceso, Leila era truccata e ben vestita. Particolare che farebbe pesare che la donna si preparava per uscire o per vedere qualcuno, ma chi? Secondo quanto emerge, i genitori, che vivono in California, non la sentivano da settimane.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e chiesto nuovi accertamenti. Secondo quanto emerso dall’autopsia, eseguita presso l’Istituto di medicina legale della Sapienza, le macchie potrebbero essere l’effetto della decomposizione del corpo a causa del calore di quei giorni. Ma i pm hanno chiesto ulteriori approfondimenti e disposto esami tossicologici. L’esito è atteso per il 19 settembre. Intanto, nonostante il via libera del medico legale alla traslazione negli Stati Uniti, il corpo di Leila è ancora in Italia.