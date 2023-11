Lazio-Feyenoord, massima allerta per gli ultrà olandesi a Roma nonostante il divieto di trasferta: scatta il dispositivo di sicurezza all’Olimpico e in centro

Roma, 7 novembre 2023 – Massima allerta a Roma per la presenza di ultrà olandesi del Feyenoord in giro per la città in attesa della partita di stasera con la Lazio allo stadio Olimpico, anche dopo disordini tra tifoserie avvenuti a Milano la scorsa notte prima della partita di Champions tra Milan e Paris Saint-Germain. È alta l'attenzione delle forze dell'ordine nella Capitale dove, nonostante il divieto di trasferta della Fifa per i tifosi olandesi a causa di azioni violente in precedenti partire giocate contro le squadre romane, già da lunedì sono segnalati in giro nel centro e in alcuni pub gruppi di giovani arrivati da Rotterdam come turisti.

Il dispositivo di sicurezza

Al momento non si segnalano criticità né incontri tra ultrà ma già da ieri sono state messe sotto controllo le zone e centro storico e quelle intorno allo stadio Olimpico. É stato predisposto in città il dispositivo di sicurezza previsto per le partite delle coppe europee con il transennamento di piazze, fontane e monumenti, a cui si sono aggiunti maggiori controlli e presidi da parte delle forze dell’ordine, anche in borghese, nei punti più sensibili come la zona dell’Olimpico e i consueti luoghi di ritrovo di tifosi in centro a ridosso dei Fori Imperiali, in via Cavour, al Colosseo, in piazza di Spagna, lungo corso Vittorio Emanuele o via del Corso e tutta la zona del Flaminio. La situazione in vista della sfida di coppa di stasera tra Lazio e Feynoord è tesa per i precedenti intercorsi tra le tifoserie romane e quelle olandesi. Nel 2015 i tifosi della squadra di Rotterdam furono protagonisti di scontri nella Capitale e del danneggiamento della fontana della Barcaccia in piazza di Spagna.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui