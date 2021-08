Roma, 4 agosto 2021 - Anche l'Fbi americana collabora con gli inquirenti italiani sull'attacco hacker che da 4 giorni ha paralizzato il sistema informatico sanitario della Regione Lazio.

Gli accertamenti che la Polizia Postale sta portando avanti su delega della Procura di Roma sull'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio si stanno svolgendo in collaborazione con l'Europol e l'Fbi.

Obiettivo degli investigatori, incrociando anche i dati forniti dall'estero, è individuare eventuali similitudini con altri attacchi fatti in passato con ransomware cryptolocker avvenuti in Italia e anche all'estero.

In Procura a Roma sono stati coinvolti nelle indagini due pool di magistrati: quelli dell'antiterrorismo e gli specialisti dei reati informatici. Gli investigatori stanno analizzando in queste ore i dati acquisiti nei giorni scorsi.

Attacco partito violando account di un dipendente

Al momento la certezza è che l'attacco hacker è avvenuto violando l'account di un dipendente di una società in house dell'ente regionale e da qui i pirati informatici sarebbero risaliti all'amministratore di rete. Nei mesi scorsi un attacco simile ha interessato il Consiglio nazionale del Notariato.

Nasce l'Agenzia per la cybersicurezza italiana

Intanto ieri sera con l'approvazione definitiva in Senato è nata ufficialmente l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con dotazione di 620 milioni di euro.

Dovrà prevenire e contrastare proprio i crimini informatici.