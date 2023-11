Roma, auto si ribalta sulla Laurentina prima di una rotatoria: muore ragazzina di 13 anni, gravi la madre e un’amica

Roma, 5 novembre 2023 – Incidente mortale questa notte, intorno alle 2, in via Laurentina a Roma dove la vittima è una ragazzina di soli 13 anni. La ragazzina che ha perso la vita era nell'auto su cui si trovava la madre e un'amica: per cause ancora da accertare, la vettura si è ribaltata più volte all'altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg. Non è ancora stato chiarito chi tra le due donne fosse alla guida: entrambe sono rimaste ferite in modo grave e sono ricoverate in ospedale in codice rosso.

I soccorsi

La tredicenne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dove è morta a causa delle ferite riportate. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale X Gruppo Mare. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti c’è quella dell’alta velocità dell’auto che, in prossimità della rotatoria, ha colpito un marciapiede facendo perdere il controllo al guidatore. A entrambe le donne presenti in auto sono stati fatti i test per alcol e droga in attesa di comprendere chi tra le due stesse guidando.

Laurentina: un’altra vittima due giorni fa

Il 3 novembre, su via Laurentina all'altezza di Tor Pagnotta, un 33enne è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino. L'uomo a bordo di una Land Rover, che al momento risulta l'unico veicolo coinvolto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo colpendo un palo della luce a bordo strada. Portato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio è morto poco dopo. I rilievi sono stati svolti dalle pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale.

