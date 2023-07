Lago di Bracciano, cadavere di un 19enne recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Roma, 3 luglio 2023 – Dopo giorni di ricerca, il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma ha recuperato il corpo di una giovane persona nelle acque del lago di Bracciano: si tratterebbe della salma di un 19enne originario delle Mauritius che si era gettato in acqua la scorsa settimana facendo perdere le proprie tracce.

Il corpo è riemerso a circa 300 metri dalla riva e il cadavere è stato messo a disposizione dell'autorità competenti per le opportune analisi di riconoscimento. Per giorni i sommozzatori dei Vigili del Fuoco avevano cercato nel lago senza riuscire a trovare il corpo che è riaffiorato solo questa mattina.

A giugno di due anni fa, in quelle stesse acque, davanti a Trevignano, era scomparso un altro ragazzo, un olandese di 22 anni. Si era tuffato in acqua. Il suo corpo non è mai stato trovato.