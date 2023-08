Roma, trovato il ladro di defibrillatori della metro C: è un 36enne disoccupato

Roma, 8 agosto 2023 – Trovato il ladro di defibrillatori della linea C della metropolitana di Roma. I carabinieri del nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 36enne romano, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato: è accusato di aver sottratto due defibrillatori dalle teche posizionate nelle fermate della metro C. I carabinieri si sono messi alla ricerca del ladro dopo le numerose denunce Atac sui furti di defibrillatori automatici, dispositivi salvavita dal volore di circa 2mila euro ciascuno, all'interno di varie fermate della metro.

Le indagini

I militari hanno analizzato le immagini di videosorveglianza interne alla linea C e sono riusciti a dare un volto alla persona che si vedeva portar via i defibrillatori. Lo scorso pomeriggio lo hanno individuato nei pressi della fermata Torre Maura mentre si allontanava dopo aver appena portato via un dispositivo salvavita e lo hanno atteso a Termini dove sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Oltre al dispositivo appena rubato alla fermata di Torre Maura, l'uomo è stato trovato in possesso anche di un altro defibrillatore risultato rubato nella mattinata precedente, all'interno della metro C Finocchio. Gli apparecchi sono stati restituiti all'Atac. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 36enne l'obbligo di dimora nel comune di residenza, Zagarolo alle porte di Roma, con obbligo di permanenza in casa in orari stabiliti.