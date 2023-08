Cos’è il key bumping, il sistema usato dai ladri per entrare in modo facile negli appartamenti

Roma, 15 agosto 2023 – Facile da usare, basta solo avere una chiave appositamente limata e un martello, e chiunque è in grado di aprire una serratura chiusa senza, tra l’altro, lasciare grosse tracce. É il sistema del key bumping, la tecnica della cosiddetta “chiave ad urto”, un metodo semplice per scassinare le normali serrature a cilindro e quindi ben conosciuto e usato dai ladri d’appartamento, come nel caso della banda di 3 georgiani arrestata ieri a Roma dopo che si è introdotta in una casa al quarto piano di un condominio in via di Val di Non che avrebbero trovato con Google Maps.

La tecnica del key bumping

La tecnica del key bumping consiste nell'inserire nella serratura che si vuole aprire una chiave appositamente limata e quindi dargli un colpo secco con un martello, o un qualsiasi altro oggetto rigido, in modo che la forza dell'urto alzi i pistoni superiori oltre la linea di apertura facendo così scattare la serratura. Non servono quindi strumenti particolari, né abilità da scassinatori e inoltre, se la “chiave ad urto” viene usata accuratamente, non lasciata tracce di scasso o danni particolari alla porta al punto che potrebbe non essere individuato come sistema usato dai ladri per entrare in casa.

La banda arrestata a Roma

Il key bumping è stato usato l’altra notte a Roma da una banda composta da tre ladri di nazionalità georgiana che sono riusciti ad entrare in un appartamento al quarto piano di un condominio in via di Val di Non con la loro “chiave ad urto”. Ladri che sarebbero arrivati al condominio individuato per il colpo con lo smartphone alla mano, cercando la posizione sul navigatore di Google Maps. Poi il furto non è riuscito perché alcuni vicini di casa hanno sentito rumori sospetti e hanno chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Basilio è giunta sul posto ha trovato i tre georgiani ancora nel condominio e li ha arrestati. Ed, eseguendo i rilievi, i militari hanno verificato che la banda ha usato la tecnica del key bumping per aprire la porta dell’appartamento che avrebbero voluto svaligiare. Ieri i tre ladri sono finiti davanti al giudice di piazzale Clodio con rito direttissimo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma, rilasciando dichiarazioni spontanee, hanno "ammesso l'addebito" e si sono "scusati". Il giudice ha convalidato l'arresto dei carabinieri e ha disposto il divieto di dimora a Roma.