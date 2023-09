IT-Alert Lazio, domani il messaggio di test a tutti i residenti: cosa significa e cosa bisogna fare

Roma, 20 settembre 2023 – Un messaggio sul cellulare con un suono di notifica particolare, diverso da quelli abituali, un allarme forte per destare attenzione. E domani 21 settembre, verso le 12, verrà inviato a tutti i residenti di Roma e del Lazio sui telefoni cellulari. Si tratta della sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico, denominato IT-Alert, promosso dal dipartimento nazionale della Protezione civile, già provato nei giorni scorsi in altre regioni italiane e domani previsto sull’intero territorio del Lazio, in Veneto e in Valle d’Aosta.

Si tratta solo di un test e i cittadini che riceveranno l’IT-Alert dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario collegato al messaggio che sarà in forma assolutamente anonima. Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione Lazio suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello di tutte le notifiche. Non è necessario iscriversi o scaricare un'applicazione, e il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti.

“Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo”, spiega la Regione. Verranno quindi bloccate temporaneamente tutte le altre funzionalità e per riportare il cellulare alle condizioni ordinarie di utilizzo, sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione. "Il test non va a intaccare la privacy dei cittadini", comunica la regione perché questa tecnologia “non raccoglie alcun dato sensibile ed è unidirezionale”.

La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità.L'obiettivo di It-Alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile. Superata la fase di test, IT-Alert consentirà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a eventi del servizio nazionale di protezione civile: terremoto, maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del sistema nazionale IT-alert all'indirizzo https://www.it-alert.it/it/