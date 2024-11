Perquisizioni in Campidoglio, sotto inchiesta anche i fondi del Giubileo. Indagati poliziotti e dipendenti di Roma Capitale Al centro dell'indagine un giro di tangenti pagate da un imprenditore per “pilotare” gli appalti per il rifacimento del manto stradale. Sotto i riflettori anche due agenti della Polstrada. La finanza è arrivata questa mattina negli uffici comunali