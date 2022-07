Roma, incidenti sul lavoro: operaio ustionato in una cabina elettrica

Roma, 2 luglio 2022 - Un incidente al giorno sul lavoro, negli ultimi tre, nella Capitale. L'ultimo infortunio nella notte. Un operaio di 42 anni è rimasto ustionato mentre lavorava in una cabina elettrica per attività di manutenzione. Il fatto è avvenuto in via Camillo Serafini nel quartiere Monteverde.

Ad allertare il 118 i colleghi dell'operaio. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Eugenio. Sull'episodio indaga la polizia.

E' l'ennesimo grave incidente sul lavoro nel giro di pochi giorni. Il più grave il 30 giugno scorso ha causato la morte di un operaio di 49 anni, caduto dal settimo al sesto piano di un palazzo in ristrutturazione nella centralissima via Boncompagni, inutili i soccorsi.

Mentre ieri, è sfuggito alla morte il 41enne rimasto ferito dopo essere precipitato da un carrello elevatore, l'operaio ha fatto un volo di due piani prima di cadere pesantemente al suolo. Soccorso e trasportato d’urgenza all'ospedale San Giovanni

https://www.quotidiano.net/roma/infortunio-lavoro-1.7841648