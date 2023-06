Bimbo ucciso dal Suv, gli youtuber sono all’estero. "Dovevano arrestarli prima"

Roma, 22 giugno 2023 – Potrebbero aver lasciato l’Italia due dei cinque youtuber a bordo del Suv coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni, a Casal Palocco, a Roma. L’indagato per omicidio stradale e lesioni, Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida della Lamborghini che si è scontrata con la Smart su cui viaggiava la piccola vittima, insieme alla madre e alla sorella, sarebbe in Spagna; l’amico Vito Loiacono, si troverebbe, invece, in Turchia. A riferirlo sono fonti informate sui fatti, mentre aumentano le polemiche sulla decisione dei magistrati di non applicare ad oggi misure cautelari ai danni dei giovani, in particolare a Di Pietro, positivo ai cannabinoidi. I ragazzi avrebbero ricevuto minacce di morte.

In questo clima surriscaldato si sono svolti intanto i funerali in forma strettamente privata della vittima, Manuel. Esequie riservatissime con i genitori e pochissime altre persone. Il nulla osta alla restituzione della salma del bimbo era arrivato martedì mattina dopo i risultati dell’autopsia che hanno confermato come a causare la morte del piccolo sia stato il violento scontro con il Suv Lamborghini guidato da Di Pietro.

Nel procedimento, al momento, restano al vaglio le posizioni delle altre quattro persone che erano sul bolide, tre ragazzi e una ragazza. Chi indaga attende risposte dall’analisi dei cinque cellulari sequestrati dopo il drammatico incidente. Nel caso in cui dalle verifiche dovessero emergere video, foto o chat utili alle indagini per gli altri quattro potrebbero scattare accuse di natura concorsuale. Il nodo da sciogliere è relativo alla ‘sfida’ da postare online che i cinque youtuber, tutti legati al collettivo ’Theborderline’, stavano compiendo da alcuni giorni, girando con il Suv preso a noleggio nelle strade del quartiere a sud della Capitale.

I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall’aggiunto Michele Prestipino, hanno inoltre affidato ai periti l’analisi delle telecamere presenti nel tratto di strada e potrebbero acquisire anche quelle presenti su almeno due bus dell’Atac che transitavano in quel frangente e avrebbero ripreso le fasi dello scontro. Obiettivo degli inquirenti è capire se Di Pietro abbia effettuato sorpassi o manovre azzardate e a quale velocità. I video potrebbero avere immortalato gli instanti precedenti allo schianto: non è escluso che il Suv possa avere sorpassato un auto e un bus dell’Atac prima di scontrarsi con la Smart che si trovava nella corsia opposta. Una dinamica di cui la madre, sentita dagli inquirenti, non è riuscita a fornire elementi utili in quanto non ricorda nulla. "Ricordo solo le fasi dopo l’incidente, la mia preoccupazione erano i bambini", avrebbe raccontato la donna sentita dal titolare del fascicolo.