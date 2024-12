Roma, 19enne investito sulla via Tiburtina: rischia la vita

Roma, 5 dicembre 2024 – Apprensione per le condizioni di un ragazzo di 19 anni che è stato investito ieri sera mentre attraversava la via Tiburtina. È successo intorno alle 21.30, all’altezza del civico 169. Alla guida del veicolo, una Fiat Punto, c’era una 28enne romana.

Il giovane, di cittadinanza rumena, è in gravissime condizioni: si trova all’Umberto I, ma inizialmente l’ambulanza lo aveva portato all’ospedale di Tivoli. Rischia la vita per le lesioni riportate. Subito dopo il sinistro, la conducente è stata portata all’ospedale di Tivoli per gli esami dell’alcol e della droga, di cui ancora non sono stati comunicati i risultati.

L’automobile della ragazza, dotata di tutti i documenti previsti dalla legge, è ora sotto sequestro. I carabinieri stanno indagando per risalire alla dinamica, in particolare analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.