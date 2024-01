Grave incidente sulla Pontina, due morti e tre feriti gravi ad Aprilia (Latina)

Aprilia (Latina), 18 gennaio 2024 – Gravissimo incidente nella notte sulla Pontina, il bilancio è di due morti e tre feriti gravi. Due le auto coinvolte nello scontro: una si è ribaltata sul guardrail. È successo intorno alle 4 all’uscita Campoverde Sud di Aprilia, in provincia di Latina.

Le due vetture viaggiavano sulla statale 148 in direzione Roma quando, per cause ancora tutte da accertare, è avvenuto l’impatto mortale. Strada chiusa sulla carreggiata in direzione Nord, al km 55+700 all’altezza di Campoverde. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, così da consentire il ripristino della normale viabilità “nel più breve tempo possibile”.

Cosa è successo

Due morti e tre persone ferite in modo grave. È il bilancio del terribile incidente avvenuto intorno alle 4 di questa notte sulla Pontina, all’altezza dell’uscita Campoverde Sud, in direzione Roma. Secondo le prime informazioni, sembra che due auto siano entrate in collisione: lo scontro è stato così forte da spingere una delle due vetture contro il guardrail. La carambola sulla strada e poi il ribaltamento. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e constato il decesso di due persone. Ad effettuare i rilievi sono gli agenti della polizia stradale, che a breve potrà ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.

Deviazioni e traffico

La strada è stata chiusa al km 55+700, con uscita obbligatoria sulla strada che corre parallela alla statale. Disagi e diversi chilometri di coda stanno mandando in tilt il traffico della zona.

