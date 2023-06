Incidente Roma, uno dei cinque youtuber: io mai al volante. Il noleggiatore del suv: la patente era a posto

Roma, 17 giugno 2023 – La dinamica dell’incidente di Casal Palocco è ancora da chiarire. C’è la velocità al centro delle indagini dello scontro fatale tra il Suv Lamborghini con a bordo 5 youtuber e la Smart ForFour che ha causato la morte di Manuel, 5 anni ancora da compiere.

''Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima'', così su Instagram Vito Loiacono, uno dei giovanissimi Youtuber a bordo della Lamborghini.

Skylimit: "La patente era a posto"

Una corsa folle con in tasca la patente in regola. Proseguono le indagini sullo "Skylimit", il concessionario dove è stata noleggiata la Lamborghini Urus coinvolta nell’incidente in via di Macchia Saponara e affittata dagli youtuber di "Theborderline", guidata da Matteo Di Pietro, l'unico indagato per omicidio stradale.

Dice la sua sui social Gabriele Morabito il titolare dell'autonoleggio Skylimit rent dove è stato preso a nolo il suv: "Il nostro codice della strada permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione". Lo scrive su "Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle autorità. Ma non siamo in alcun modo co-responsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto poiché il compito della nostra società è offrire servizi, il ruolo di educatori spetta ai genitori. Sicuramente, come è giusto che sia, il nostro problema - prosegue Morabito su Fb - passa in secondo piano, ma continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile".

Cosa è successo

E’ mercoledì 14 giugno, sono da poco passate le 15.30 la mamma sta accompagnando a casa Manuel e la sorellina dopo il pranzo di fine anno a scuola. Cinque ventenni, una Lamborghini noleggiata e un telefonino per riprendere la folle corsa per una “challenge”: stare al volante per 50 ore alternandosi alla guida, uno via l’altro. Ma la "bravata" si trasforma in tragedia, il giovane alla guida perde il controllo e si schianta a forte velocità contro una Smart su cui viaggiavano la mamma con i suoi due bimbi di 5 e 3 anni. Lo schianto è violentissimo, Manuel il più grande dei due bambini, perde la vita. I soccorsi tempestivi non sono bastati, il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale al Grassi di Ostia dove, però, è arrivato senza vita. La sorellina e la mamma si sono salvate, dimesse dall'ospedale ora sono tornate a casa.

Chi è Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro, 20 anni, è lo youtuber indagato per omicidio stradale nell'incidente a Casal Palocco. E’ il fondatore dei The Borderline, un canale Youtube che conta più di 600mila follower. I temi proposti sono soprattutto sfide social e video estremi. L'ultima è stata: "Vivere 50 ore in una Lamborghini".

Il messaggio del papà di Manuel

Il quartiere di Casal Palocco dove viveva il bimbo con la famiglia è sotto choc, fiori e bigliettini invadono l'asfalto dove c'è stato lo scontro mortale. Quando il papà di Manuel è arrivato sul posto avrebbe tentato di aggredire il guidatore del suv, secondo il racconto dei presenti, ma è stato bloccato dai poliziotti e dai vigili urbani presenti.

"Ti ameremo per sempre!", ha scritto nelle ultime ore l’uomo, sul suo profilo Instagram. "Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da 'sto mondo infame" ha aggiunto.