Incidente Roma, raccordo anulare in tilt: 47enne muore nello scontro tra auto e moto

Roma, 27 luglio 2023 – È un morto un motociclista di 47 anni nel gravissimo incidente accaduto questa mattina sul grande raccordo anulare di Roma. Un terribile impatto tra auto e moto avvenuto poco dopo le 6.30 di giovedì 27 luglio. Lo schianto è stato fortissimo e l’uomo, sbalzato dalla sella della sua motocicletta, è finito sull'asfalto. Troppo gravi del ferite riportate nello schianto, il centauro è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Nemmeno le manovre salvavita sono riuscite a rianimare il motociclista. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità della collisione tra i due veicoli. Lo scontro tra l’auro e la moto, guidata dal 47enne poi deceduto, è accaduto all'altezza della galleria Volusia, in zona Cassia. Il traffico è andato subito in tilt: chiusa per ore la carreggiata interna del Gra intono al km 13, dove per buona parte della mattina si è circolato soltanto sulla corsia di emergenza.