Bambino di 3 anni investito da un’auto a Roma: è grave. Al volante una donna incinta

Roma, 12 luglio 2023 – Un bambino di 3 anni travolto insieme alla mamma da un’auto, al volante una donna incinta. L’automobilista si è fermata immediatamente per prestare soccorso e, nonostante lo choc, ha avuto la prontezza di scendere dalla vettura, fare salire mamma e figlio e raggiungere l’ospedale più vicino.

È successo questa mattina in via delle Capinere, nella periferia Est di Roma. Il bambino è grave. Tant’è che, dopo essere arrivato all’ospedale Casilino a bordo dell’auto che l’ha investito, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Bambin Gesù, dove è ricoverato in serie condizioni.