Incidente a Roma, donna investita e uccisa mentre attraversa la strada

Acilia (Roma), 28 maggio 2023 - Tragedia alle porte della capitale. Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto ad Acilia, nel quadrante sud di Roma. La vittima, una cittadina di nazionalità romena di 63 anni stava raggiungendo il marito dall’altra parte della strada.

L'incidente è avvenuto oggi, domenica 28 maggio, intorno alle 14: la donna è stata colpita dall’auto, per cause ancora in via di accertamento, mentre attraversava la strada a via Prato Cornelio. A bordo del mezzo una donna che si è immediatamente fermata per prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare. La 63enne è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale.