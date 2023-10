Incidente a Palestrina, finisce con l’auto contro un albero: morta in ospedale una donna di 59 anni

Palestrina (Roma), 31 ottobre 2023 – É deceduta in ospedale stamattina la donna di 59 anni coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Palestrina ieri sera, quando la sua auto è andata a sbattere contro un albero. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Gallicano del Lazio per accertare le cause del sinistro. L'auto è stata sottoposta a sequestro.

Cosa è accaduto

Da una prima ricostruzione la 59enne, a bordo della sua autovettura, una Chevrolet, è andata a sbattere contro un albero per cause ancora da accertare: non è chiaro se nell’uscita di strada sia coinvolto un altro veicolo, oppure la donna abbia perso il controllo della propria vettura per altri motivi, forse un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni critiche e l’hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Palestrina. Dopo aver lottato tra la vita e la morte nella notte, stamattina è stata data notizia del decesso.

