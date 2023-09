Incidente sulla via Ostiense, motociclista muore dopo lo scontro con due auto: è la 124esima vittima sulle strade romane dall’inizio dell’anno

Roma, 13 settembre 2023 – Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma dove, questa mattina, ha perso la vita un motociclista che percorreva la via Ostiense, all'altezza del civico 2183. La vittima è un italiano sulla cinquantina che era diretto ad Acilia in sella a una moto di grossa cilindrata: il centauro ha prima urtato lateralmente una Renault Megane che procedeva in direzione opposta, verso Ostia Antica, e poi si è scontrato frontalmente contro una Opel che ha inutilmente tentato di evitarlo.

I soccorsi

Inutili i soccorsi per il motociclista da parte di personale medico dell’Ares 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. Sull’incidente sono intervenuti per svolgere i rilievi i vigili urbani del X Gruppo Mare che hanno chiuso la strada al traffico all’altezza di via del Fosso di Dragoncello. L’automobilista contro cui si è scontrata la moto è rimasto illeso ma è stato portato all’ospedale Giovambattista Gradsi di Ostia per essere sottoposto all’alcol test e al drug test.

124 morti sulle strade dall’inizio dell’anno

Con l’incidente di stamattina sull’Ostiense sale a 124 il bilancio delle vittime della strada a Roma e in provincia dall’inizio dell’anno, 85 delle quali nella sola area urbana della Capitale e 7 sul Gra. Circa degli incidenti mortali riguarda persone in sella veicoli a due ruote, mentre 22 hanno riguardato i pedoni.