Tragico incidente a Roma, “in sei dentro un’auto contro altra macchina”. Muore studentessa di 23 anni

Roma, 16 novembre 2024 – Dramma a Roma, dove una studentessa di 23 anni ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto nella notte di oggi in via Tiburtina. Dalle prime informazioni sembra che la vittima si trovasse su una Opel Mokka che si è scontrata con un'altra macchina. A quanto reso noto dal sindacato della polizia locale Sulpl, a bordo viaggiavano studenti universitari fuori sede. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, sulla vettura ci sarebbero state sei persone.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sembra che la Opel Mokka bianca, forse a causa dell'alta velocità, abbia tamponato una Fiat 500. Dopo un impatto contro il guard rail di cemento due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Tra loro, seduta sui sedili anteriori lato passeggero, la studentessa di 23 anni.

Per la ragazza non ci sarebbe stato nulla da fare mentre un altro ragazzo è stato trasportato al policlinico Tor Vergata in codice ross, le sue condizioni sarebbero gravi. Sembrano al momento non destare preoccupazioni le condizioni dei tre passeggeri dell’auto tamponata, anch'essi giovanissimi dell'auto tamponata. Al volante della Opel Mokka c’era una 24enne portata in ospedale per i test di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Il cordoglio del Sulpl

"Esprimiamo cordoglio per l'ennesima giovane vita stroncata sulle strade romane - dice il segretario romano del Sulpl Marco Milani - e apprezziamo gli sforzi profusi dal Comando Generale del Corpo per far si che i poliziotti locali lavorino in sicurezza, in attesa di protocolli operativi. Le strade romane continuano purtroppo a mietere vittime e devono essere considerate come luoghi di lavoro a rischio".

Per i rilievi, spiega una nota del sindacato, c'è stato un "imponente il dispiegamento di forze della polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada”. E aggiunge: “Autopattuglie dei gruppi Sapienza, Tiburtino, Monte Mario, Prati e Gpit sono intervenute per consentire agli operatori di procedere in sicurezza, priorità assoluta dopo il recente infortunio che ha visto il vigile Daniele Virgili perdere una gamba durante la rilevazione di un sinistro proprio sulla via Tiburtina".