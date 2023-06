Incidente via Nomentana, auto contro bus: morta una donna, bimbo di 4 anni estratto dalle lamiere

Roma, 20 giugno 2023 - Ancora un dramma sulle strade romane. Un donna di 62 anni ha perso la vita e un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra l'auto su cui viaggiavano e un bus avvenuto oggi 20 giugno alle 16.30 sulla strada provinciale SP22A, in zona Sant'Alessandro-Casal Boccone, tra Roma e Colleverde, nel comune di Guidonia Montecelio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Il bimbo, estratto dalle lamiere dell'abitacolo, è stato elitrasportato al pronto soccorso in codice rosso. Attualmente il corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Il tratto è stato chiuso per consentire i rilievi.

Scontro auto monopattino

Mentre è successo ieri sera 19 giugno nel quartiere Cinecittà Est di Roma un incidete che ha coinvolto due ragazzi minorenni in monopattino, di 13 anni e 14 anni, di cui uno è ricoverato nella terapia intensiva al Bambino Gesù in prognosi riservata. Alle 23.15, con dinamiche da accertare, all'altezza del civico 140 di viale Antonio Ciamarra, i due giovani sono stati coinvolti in un incidente con una Toyota Aygo, guidata un ventenne.

I due ragazzi sono stati trasportati prima al Casilino e poi al Bambino Gesù. Uno dei due, entrato in codice giallo, è stato già dimesso, mentre l'altro è stato ricoverato in terapia intensiva. Da quanto si apprende, la dinamica è ancora totalmente da accertare, ma sarebbe già stata presa la dichiarazione del giovane alla guida dell'auto, dicendo che il monopattino sarebbe sbucato improvvisamente dalle auto parcheggiate, e di aver provato a sterzare cercando di evitarli. Il ventenne si è fermato a prestare soccorso, ed è risultato negativo all'etilometro. Sul posto è intervenuto il quarto gruppo prenestino della Polizia locale di Roma. Sono in corso le indagini.