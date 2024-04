Fugge dopo l’incidente mortale a Val Melaina: rintracciato dopo 2 giorni il pirata della strada

Roma, 8 aprile 2024 – É fuggito dopo aver provocato un incidente mortale ma, dopo due giorni di ricerche, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia locale di Roma. Si tratta di un 49enne italiano che sabato pomeriggio, alla guida di una Opel Mokka, si è scontrato contro uno scooter in via Monte Cervialto, all'incrocio con via di Val Melaina, in zona Prati Fiscali, e non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. L’uomo alla guida del motociclo Honda Sh, un 51enne, è rimasto a terra gravemente ferito e, trasportato al Policlinico Umberto I, è deceduto in ospedale nelle ore successive.

La ricerca del pirata della strada

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia locale di Roma Capitale che hanno iniziato le ricerche del pirata della strada. Acquisiti alcuni frammenti di testimonianze, si sono messi sulle tracce dell'auto coinvolta nello scontro e dopo una serie di indagino sono riusciti ad individuare la Opel e il suo conducente. Rintracciato il 49enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e al momento è indagato per omicidio stradale. Ulteriori indagini sono in corso da parte della polizia locale per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui