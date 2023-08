Roma, perde il controllo dello scooter elettrico: muore ragazzo di 19 anni alla guida, grave la 18enne seduta dietro

Roma, 24 agosto 2023 – Incidente mortale nella notte lungo la via Cristoforo Colombo dove ha perso la vita un ragazzo di 19 anni mentre una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita. I due giovani erano in sella a uno scooter elettrico a noleggio e l’incidente è avvenuto intorno alle 3.25 all'altezza di viale Marco Polo.

L’incidente

Il ragazzo 19enne era alla guida dello scooter noleggiato e non è ancora chiaro come abbia perso il controllo del mezzo. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Il ragazzo è morto durante il trasporto all’ospedale San Giovanni mentre la ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale del Primo Gruppo Trevi che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.