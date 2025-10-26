Incidente mortale a Roma, conducente della Bmw negativo ai test di alcol e droga

Roma, 26 ottobre 2025 – Sono negativi i risultati dei test ad alcol e droga a cui è stato sottoposto il conducente della Bmw che ha centrato – venerdì sera a Roma – la Mini Cooper su cui viaggiava la ventenne Beatrice Bellucci morta nello schianto successivo contro un albero su via Cristoforo Colombo. Il ragazzo, 22 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale, come l’amica di Bellucci, che era alla guida . La giovane, che non è in pericolo di vita, sarà ascoltata appena possibile la dagli investigatori.

Intanto, in base a quanto si apprende, gli agenti della Polizia locale hanno trovato a bordo della Bmw il cellulare dell'amico del 22enne, che ora sarà analizzato dagli investigatori. Inoltre sono state acquisite i video delle telecamere di un ampio tratto dell'arteria stradale che collega Roma con la zona di Ostia. Obiettivo è capire se oltre alla Bmw siano coinvolte altre auto nelle fasi precedenti al tragico impatto, visto che una delle ipotesi al vaglio è una corsa clandestina.

Alcuni testimoni hanno raccontato di almeno due auto che si sarebbero allontanate a tutta velocità dalla zona di via dei Navigatori, mentre l’amico del guidatore della Bmw ha negato che i due stessero partecipando a pericolose sfide.

Il papà del 22enne: "Mi ha detto che è stato tamponato"

Mio figlio "mi ha detto che è lui a essere stato tamponato", dice però il padre del ragazzo alla guida della Bmw. "Viaggiava sulla Colombo in direzione del centro, quando ha sentito un botto, e l'auto andare fuori controllo – racconta in un'intervista al Messaggero –. Poi ha aggiunto che non si ricordava più niente. Anche il suo amico sostiene la stessa cosa. Potrebbe essere stata la Mini o un'altra auto. Questo nessuno, e sottolineo nessuno, lo sa con certezza. Potranno saperlo solo gli investigatori".

A una domanda sulla velocità a cui procedeva la Bmw, l'uomo risponde: "Nessuno ha pensato che magari anche lui e il suo amico si sono imbattuti in qualche automobilista che ha preso sia la Bmw che la Mini?". "Leggo in giro che andava a 150 all'ora. Per me è fantascienza – prosegue –. Ci tiene alla macchina e non si sogna di commettere certe bravate. È un ragazzo senza grilli per la testa".