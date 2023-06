Incidente a Marino, scontro tra auto: muore studentessa, andava alla festa di fine anno

Marino (Roma), 14 giugno 2023 - Tragedia alle porte di Roma. Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera 13 giugno in un incidente stradale avvenuto a Marino. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, sarebbero state due auto: la giovane è deceduta sul colpo, feriti altri due ragazzi che erano nell'auto con lei. Sul posto pattuglie dei commissariati Marino e Genzano e la Stradale. L'incidente è avvenuto in viale Bruno Buozzi, tra Marino e Castel Gandolfo. I ragazzi, che viaggiavano in auto, erano attesi nel locale dove si sarebbe dovuta tenere la festa di fine anno scolastico, che dopo la notizia della tragedia è stata annullata. Gli altri amici che viaggiavano con la ragazza sono stati invece trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.

* Notizia in aggiornamento