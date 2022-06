Roma, incidente sul lavoro oggi: operaio precipita da un ponteggio e muore

Roma, 30 giugno 2022 - Un altro incidente mortale sul lavoro a Roma. Questa mattina intorno alle 9.15 un operaio è caduto, morendo sul colpo, da un ponteggio di due metri in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. In base ad una prima ricostruzione l'uomo sarebbe precipitato mentre si trovava sulla struttura per ragioni ancora da accertare. Soccorso subito dai colleghi, inutili i tentavi di rianimarlo, a nulla è servito l'intervento degli operatori del 118. Sul posto anche la polizia che sta effettuando le prime verifiche.

Il tragico incidente si aggiunge al lungo elenco di infortuni già registratri dall'inizio dell'anno. Una fotografia arriva dall'Inail: le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di maggio sono state 323.806, in aumento del 47,7% rispetto alle 219.262 dei primi cinque mesi del 2021