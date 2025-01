Incidenti stradali a Roma, grave bilancio: due morti e 6 feriti nelle ultime ore

Roma, 6 gennaio 2025 – Due morti e sei feriti a Roma e provincia: questo è il bilancio degli incidenti stradali nella Capitale nelle ultime ore. Un ragazzo di 25 anni è deceduto a seguito del frontale dell’automobile che guidava con un’altra vettura a Guidonia: è successo intorno alle 21.30 di ieri in via Maremmana Inferiore. Ferita anche una ragazza di 22 anni, che si trovava nella sua vettura: pur essendo stata portata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. Ferito anche l’altro conducente, un 25enne romano. Sul posto per i rilievi i carabinieri della tenenza di Guidonia. I veicoli sono stati sequestrati e il conducente ferito è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droghe.

Altro schianto mortale sulla via Tiburtina, all’altezza di piazza delle Crociate, questa volta tra un’automobile e una bicicletta. Alla guida della vettura c’era una donna di 32 anni. Il ciclista, un ragazzo sulla trentina, è morto. L’autista si è fermata a prestare soccorso, prima di essere sottoposta ai test per verificare se avesse assunto alcol e droghe. Sul posto intervenute le pattuglie del gruppo II Sapienza della Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso da parte della Polizia locale: oltre a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sarà necessario anche risalire all’identità del ciclista, che era senza documenti al momento del sinistro.

Un incidente meno grave ha poi avuto luogo in via Casalina a Palestrina: ad essere coinvolte sono state due auto, l’una guidata da un 19enne di Valmontone, l’altra da una 54enne romana che trasportava a bordo la figlia di 19 anni e un uomo. Il veicolo del giovane ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con l’altro. I feriti in totale sono stati quattro, tutti portati in ospedale: non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palestrina.