Roma, incidente sul Gra: muore sul colpo una coppia tamponata da un taxi. Lasciano due figli di 9 e 11 anni

Roma, 9 settembre 2023 – Incidente mortale poco prima dell’alba sul Grande Raccordo Anulare a Roma dove una coppia ha perso la vita dopo essere stata tamponata da un taxi. Si tratta di due cittadini peruviani, marito e moglie di 44 e 39 anni, che viaggiavano su una Opel Meriva e sono morti sul colpo: lasciano due figli piccoli, di 9 e 11 anni, che non erano a bordo dell’auto. Il tragico impatto è avvenuto sulla carreggiata esterna tra via Aurelia e via della Pisana intorno alle 4.45. Il tassista coinvolto nell’incidente è rimasto illeso. Per comprendere cosa sia avvenuto sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale di Settebagni.

Cosa è accaduto

I soccorsi sono stati immediati, ma una volta estratti i due corpi dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco, non c’è stata possibilità per gli operatori del 118 di rianimarli. Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’auto guidata dal marito 44enne della coppia di peruviani fosse ferma nella corsia centrale quando il taxi del 3570 che sopraggiungeva l’ha tamponata violentemente. Sono in corso gli accertamenti per comprendere se il veicolo abbia avuto un guasto oppure abbia terminato la benzina.

Il tassista di 53 anni è stato portato in ospedale ed è illeso, come anche la passeggera che trasportava diretta all’aeroporto di Fiumicino. Il tassista sarebbe risultato negativo all'alcol test e avrebbe fornito la sua versione dell’incidente, spiegando di essersi trovato all’improvviso l’Opel Meriva ferma in mezzo alle corsie. La coppia abitava in zona Torre Gaia e lasciano i due figli, un maschio e una femmina di 9 e 11 anni, che erano a casa accuditi dagli zii.