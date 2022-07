Incidente Gaeta, allievo finanziere cade da un muretto: è grave

Il 23enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale

Roma, 11 luglio 2022 – È grave un allievo finanziere della Scuola Nautica di Gaeta, caduto da un muretto mentre tornata in caserma. Il giovane, un 23enne di Salerno. si è schiantato a terra dopo un volo di sei metri d’altezza. È successo lungo la strada che porta alla caserma Mazzini di Gaeta, in provincia di Latina.

Il giovane salernitano, allievo finanziere della Scuola Nautica, sarebbe precipitato dalla balaustra di un muretto di contenimento che si trovava lungo la strada nella tarda serata di ieri, per dinamiche ancora al vaglio dei carabinieri, mentre tornava agli alloggi della caserma. Ricevuti i primi soccorsi dai passanti e dal personale 118, giunto immediatamente sul luogo, il 23enne è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma con l'elisoccorso. Lì si trova ricoverato con prognosi riservata per la frattura di una gamba, ferite al volto e in altre parti del corpo.