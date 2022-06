Incidente treno Frecciarossa Roma:, modifiche ai collegamenti Alta Velocità e Regionali

Roma, 6 giugno 2022 - Sono in corso le attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma - Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, danneggiato in conseguenza del deragliamento dello scorso 3 giugno. In attesa della conclusione dei lavori di ripristino completo dell'infrastruttura, per la quale si stima occorrano circa tre giorni, per la giornata di oggi 6 giugno sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania.

Inoltre, sono programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci fra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. Sono, inoltre, programmate alcune modifiche ai collegamenti Regionali Veloci tra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche.

L'offerta ferroviaria è stata rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto Regionale e quelle dell'Alta Velocità, per minimizzare le inevitabili ripercussioni su entrambe, con un'attenzione particolare alla mobilità delle fasce pendolari.

Programma dei treni Alta Velocità

I treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Formia e via Cassino. Maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini.

Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 295 Munchen Hauptbahnhof (19:28) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - Munchen Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45.

I passeggeri in partenza da Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno EN 294.

Ritardi sulla tratta Roma-Latina

Disagi e ritardi su tutta la linea ferroviaria pontina. Fin dalle prime ore della mattina 6 giugno, si sono riscontrati code e affollamenti nelle stazioni della provincia, causati dalla cancellazione di alcuni treni e dal ritardo di altri. Nell'attesa del ripristino della viabilità, comunica Trenitalia, i collegamenti Napoli - Formia - Roma della linea Fl7 sono confermati. Cancellate invece le corse fra Latina e Roma.