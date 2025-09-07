Choc a Cassino, morto a 19 anni Francesco Marrocco intrappolato nell’auto in fiamme

Cassino (Frosinone) – Tragedia nella notte a Cassino, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 19 anni, Francesco Marrocco, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto in via Appia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha perso il controllo della sua vettura che, dopo essere finita fuori strada in un campo di ulivi, ha preso fuoco.

L'impatto è stato fatale: il 19enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, i Carabinieri e il personale sanitario dell'Ares 118, ma per il ragazzo non c'era ormai più nulla da fare.

La passione per il calcio, il diploma all’Istituto tecnico. Marrocco aveva cominciato a lavorare come cameriere al ristorante Rubino, scrive Repubblica. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, causato forse da un malore o da un colpo di sonno. Di sicuro il gioovane ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada: l’auto ha sbattuto contro un albero, poi ha preso fuoco: Il 19enne è rimasto intrappolato nelle fiamme ed è deceduto sul colpo.

Arbitro della sezione di Cassino, Marroco è stato ricordato su Facebook dal presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi. "Quella di oggi è una giornata di lutto. Un tragico incidente ci ha portato via questo ragazzo da tutti definito meraviglioso. Spero tanto che dopo la morte ci sia ancora vita per incontrarci ancora sui terreni di gioco del Paradiaso”.

Commovente il messaggio pubblicato da don Francesco della parrocchia Sant’Antonio di Padova: “Ti ho visto crescere tra i banchi, con quella tua timidezza disarmante e la luce buona negli occhi. Ti ho visto trasformarti: da studente curioso a giovane uomo pieno di valori. Hai lasciato un’impronta, un seme buono nei cuori di chi ti ha conosciuto”.