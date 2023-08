L’incidente a Casal Palocco e la morte del piccolo Manuel, lo youtuber ‘Er Motosega’ si sfoga: “La gente è cattiva”

Roma, 4 agosto 2023 – “Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive". Dopo che, con un ultimo messaggio, lo scorso 14 giugno i The Borderline hanno annunciato l’interruzione di "ogni attività", Vito Loiacono, lo youtuber ventenne detto ‘Er Motosega’, rompe il silenzio e affida al suo account Instagram un lungo sfogo.

In seguito all’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di 5 anni, il 22 giugno la gip Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, uno dei due fondatori del gruppo. Era lui che, tra le vie residenziali di Casal Palocco, a Roma, nel bel mezzo di una sfida da pubblicare sui social, guidava la Lamborghini Urus a 124 km/h poco prima dello schianto con la Smart Forfour con a bordo una giovane mamma e i suoi due bambini. E se per i The Borderline "nulla potrà mai più essere come prima" e "la tragedia accaduta rende impossibile proseguire" il loro percorso, Loiacono appare intenzionato a riprendersi la sua vita e a proseguire nella sua ‘carriera’ social da solista.

Così due settimane fa ha pubblicato su Instagram una ‘storia’ dove si mostrava spensierato in riva a un ruscello insieme alla sua fidanzata Gaia Cascino, protagonista della stagione 2021 del reality Rai ‘Il Collegio’, mentre canticchiano ‘Sorriso’ di Calcutta. Un ritorno che ha scatenato commenti al vetriolo. ‘Altro che Er motosega, Er Gastolo’ scrive un utente, mentre insulti e minacce di morte non si contano. Travolto da un’ondata di odio Loiacono affida al suo account Tik Tok da 706mila follower e al suo profilo Instagram (65,9mila follower) un messaggio di risposta agli ‘hater’.

"Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto – prosegue Loiacono – come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di ‘vendere’ l’articolo perfetto. Ho scoperto come la gente interessata a vedere solo l’1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti. Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire. Ho capito che non voglio mollare. (Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto). Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire". Alla fine del messaggio, un cuore.

Lo youtuber che, ad oggi, sul suo canale conta 234mila iscritti ha, fin da subito, preso le distanze dai The Borderline e da Di Pietro. "Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima" aveva scritto dopo la tragedia che lo aveva visto al centro della bufera per il video ironico postato prima della ‘challenge’ e per aver continuato a riprendere anche dopo lo schianto. Ma per una riabilitazione sociale la strada appare ancora lunga e tutta in salita.