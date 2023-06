Incidente Casal Palocco, la supertestimone: ho prestato soccorso a Manuel

Roma, 27 giugno 2023 – ''Ho chiuso gli occhi per la paura e l'ultima immagine che mi è rimasta impressa è quella della macchina orizzontale ferma davanti a noi. Matteo non andava sicuramente a 40 km orari ma nemmeno eccessivamente veloce e una volta che aveva visto la Smart ha provato a frenare''. Lo ha detto agli inquirenti la ragazza che si trovava sul Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro arrestato venerdì per omicidio stradale aggravato in relazione all'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di 5 anni.

La giovane era salita in auto, su invito dell’amico, circa 1 chilometro prima dell’impatto: non fa parte del gruppo di youtuber della società ‘TheBorderline’, non stava partecipando alla sfida social e per questo è stata da subito considerata una supertestimone in quanto ha potuto raccontare agli inquirenti cosa è accaduto all’interno della Lamborghini nel momento del tragico incidente. Nell'ordinanza cautelare con cui nei giorni scorsi il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane youtuber è riportato il racconto della testimone. ''Dopo l'impatto sono scoppiati entrambi gli airbag. Sono scesa per ultima dalla macchina perché la portiera era bloccata dalla Smart e immediatamente ho prestato assistenza al piccolo Manuel'' ha spiegato.

Mamma e bambini con le cinture

Un'altra testimone, che si trovava in auto su via di Macchia Saponara in direzione via Cristoforo Colombo, ha riferito di aver assistito all'incidente e dopo aver sentito un urto ''aveva visto davanti a sé una Lamborghini di colore azzurro che trascinava una Smart Forfour bianca fin sul marciapiede''. La donna ha detto inoltre di aver prestato i primi soccorsi. ''Scesa dalla propria auto, aveva visto la Smart con all'interno una donna dal lato guida, con la cintura indossata e sui seggiolini posteriori una bambina a destra e un bambino seduto sul rialzino a sinistra, entrambi assicurati con le cinture di sicurezza''.