Incidente in via Braccianense, due famiglie distrutte: muore una mamma di 39 anni, in codice rosso il marito e i due figli di 11 e 7 anni. Gravissimi anche un padre con la figlia 15enne

Roma, 16 ottobre 2023 – Drammatico incidente stradale con una vittima, una mamma di 39 anni, e altri 5 feriti gravi tra cui due bambini e una ragazza di 15 anni, è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 16, tra via Braccianense e via Villarbasse. Le informazioni sono state diffuse solo oggi dopo sono stati eseguiti sul luogo dell’incidente i rilievi il XV gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale.

L’incidente

L’incidente è avvenuto tra due i veicoli, una Jeep Wrangler e una Lancia Y, su cui viaggiavano rispettivamente un padre con la figlia 15enne e un’intera famiglia di 4 persone. A perdere la vita una donna di 39 anni, morta nell'impatto che, insieme al marito e ai suoi due figli era a bordo della Lancia Y. Il marito, un uomo di 39 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale di Bracciano, i due figli, un maschio di 11 anni e una femmina di 7 anni, in eliambulanza all'ospedale Gemelli in codice rosso. Sull'altro veicolo, la Jeep, viaggiavano padre e figlia. Il padre di 55 anni è stato portato al Sant'Andrea in codice rosso e la figlia di 15 anni al Sant'Andrea in codice rosso. Per entrambi i conducenti sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui