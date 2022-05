Incidente A1, tir perde il carico e colpisce un'auto tra Orte e Magliano: lunghe code

Roma, 4 maggio 2022 – Incidente sull’A1: un tir disperde il carico su entrambe le carreggiate, colpendo un'autovettura che transitava in direzione opposta. È successo questa mattina, intorno alle otto, all'altezza del km 492 dell’autostrada Milano-Napoli, sul tratto laziale compreso tra Orte e Magliano Sabina, una zona a scavalco tra il Viterbese e la provincia di Rieti.

L’impatto con l’automobile è stato violento, la vettura si sarebbe ribaltata su un fianco. Non è grave l’automobilista che viaggiava nell’auto, l’uomo avrebbe riportato feriti lievi ed è stato quindi trasportato in ambulanza all'Ospedale Belcolle di Viterbo. Ennesimo incidente sulle autostrade, ieri in Veneto è scoppiato l'inferno sull'A4, con cinque tamponamenti a catena nel solito tratto maledetto tra Stino di Livenza e Portogruaro, nel Veneziano.

Dispersa una sostanza irritante

Dal bilico dell’autoarticolato, che procedeva verso Roma, sarebbe caduto dell’idrossido di magnesio, una sostanza irritante usata nei processi industriali e nelle aziende farmaceutiche. Sono in corso le operazioni di pulizia delle carreggiate sul luogo dove sono intervenuti i meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Traffico: rallentamenti e code

Al momento il traffico transita su due delle tre corsie disponibili in entrambe le direzioni e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Roma e 7 chilometri in direzione Firenze. Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Orte. Agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Attigliano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Ponzano.

Aggiornamenti sulla viabilità

