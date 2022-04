Incidente in A1, l'auto colpisce un pilone e si ribalta: gravissimi due ragazzi di Latina

Roma, 24 aprile 2022 – Uno schianto terribile contro un pilone in cemento armato, l’auto che esce di strada e si ribalta più volte, finendo la corsa contro un terrapieno dell’autostrada. Sono gravissimi due ragazzi di Latina che questa mattina all’alba sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto in A1, le ferite sono talmente estese che poche ore fa i medici dell’ospedale di Frosinone, dove erano stati portati dai soccorritori subito dopo l’impatto, hanno disposto il loro trasferimento d’urgenza: i ragazzi sono stati portati in elicottero a Roma.

I ragazzi viaggiavano a bordo della Fiat Grande Punto, quando ad un certo punto l’auto ha perso il controllo della strada. L’auto si è accartocciata, i ragazzi sono stati estratti dalle lamiere in condizioni molto critiche. Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incidente, forse l’alta velocità o un colpo di sonno. I due giovani, residenti in provincia di Latina, sono rimasti gravemente feriti nello schianto avvenuto all'alba lungo la corsia nord nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano, al chilometro 651.

I due ragazzi, provenienti da sud e di ritorno a casa, in provincia di Latina, sono stati dapprima soccorsi e trasportati all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e poi, vista la gravità delle lesioni, sono stati trasferiti in elicottero nella Capitale. Nell'impatto contro il pilone, l'auto è andata completamente distrutta e per poter estrarre i due occupanti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino. L'esatta dinamica dell'incidente è ora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Cassino.