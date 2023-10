Roma, un altro incidente mortale: 78enne travolto e ucciso da un furgone mentre porta a spasso il cane

Roma, 17 ottobre 2023 – Un altro incidente mortale sulle strade di Roma è avvenuto oggi in tarda mattinata. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un Citroen Jumper in via di Portonaccio, altezza via Latino Silvio, in zona Tiburtina. L’anziano stava portando a spasso il proprio cane ed è morto sul colpo.

L’incidente

L’incidente è successo verso le 11.30 e non è ancora stata chiarita l’esatta dinamica dell’investimento: da capire se l'anziano stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali presenti in prossimità dell’incrocio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. Il conducente del furgone è stato portato per accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico all'ospedale Vannini, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Il 78enne è la 153esima vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno, di cui 31 sono pedoni,

