Devastante incendio in una concessionaria Tesla di Roma: 17 auto distrutte. “Stiamo investigando”

Roma, 31 marzo 2025 – Potrebbe essere di matrice dolosa il gravissimo incendio scoppiato questa notte in un concessionario della Testa di Roma. Le indagini sono aperte a 360 gradi, in queste ore al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini del circuito di videosorveglianza. Nell'incendio sono state distrutte 17 auto elettriche.

Il rogo è divampato nella concessionaria di via Serracapriola, alla periferia della Capitale. "Siamo consapevoli dell'incidente occorso a Roma oggi. Stiamo attivamente investigando sull'accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell'evento”. È quanto si apprende da Tesla sull’incendio divampato nella concessionaria di Torrenova, nel quadrante est della Capitale.

Fiamme nella notte all'interno di una concessionaria Tesla a Roma

Cosa è successo

L’allarme ai vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4.30 di questa notte. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita, ma le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture.

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio nella concessionaria Tesla di Roma

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – arrivati dai distaccamenti della Rustica e Frascati con al seguito due autobotti e il carro autoprotettori – per spegnere le fiamme. La centrale della Polizia ha inviato anche delle pattuglie: gli agenti hanno poi aperto le indagini.

Tesla rende noto che sta collaborando con le autorità locali per accertare le cause dell'incendio divampato questa notte.