Incendio Ponte Mammolo, un’altra discarica a fuoco a Roma: vasto rogo di rifiuti e timore per la nube di fumi tossici

Roma, 4 agosto 2023 – Un altro vasto incendio in una discarica di rifiuti nell’area di Roma è scoppiato ieri sera, poco prima di mezzanotte, nella zona di Ponte Mammolo, a neanche 24 ore di distanza dallo spegnimento del rogo durato 6 giorni in un impianto di smaltimento vicino all’aeroporto di Ciampino da cui si sono sprigionati fumi inquinanti e diossina.

I vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme nella discarica

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme divampate ieri sera hanno interessato una discarica di rifiuti abusiva a Roma, vicino a via di Ponte Mammolo, e sul posto dalle 23.30 sono al lavoro sei squadre dei vigili del fuoco con autobotti e carro schiuma. Ad andare a fuoco materiale vario e baracche e dalla zona si alza un’alta colonna di fumo: come per il rogo di Ciampino si teme la diffusione di una nube di fumi tossici. Ancora nella mattina di oggi sono in corso le operazioni di spegnimento: in un tweet dei vigili del fuoco è stato comunicato che dopo la notte di lavoro le fiamme sono sotto controllo ma gli interventi proseguono per le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici. Sono intervenuti anche polizia, carabinieri, personale del 118 e i tecnici di Arpa Lazio per i rilievi ambientali sui fumi sprigionati nell’aria.

notizia in aggiornamento