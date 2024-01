Incendio a Ostia, le baracche dell’Idroscalo avvolte dalle fiamme: 20 evacuti e 4 intossicati

Roma, 15 gennaio 2024 – Un incendio è divampato nella notte all'Idroscalo di Ostia, in fiamme alcune baracche mentre all’interno dormivano dei senzatetto. Ci sono quattro intossicati, mentre sono in tutto 20 le persone portate in salvo dai soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 3.20 in via degli Aliscafi, sul litorale romano. Dalle prime informazioni che arrivano dall’Idroscalo, sembra che ad andare a fuoco siano state due baracche e due auto.

Le cause del rogo

Da chiarire le cause dell'incendio, anche perché arriva 24 ore dopo altro incendio: sabato notte a Ostia è andata a fuoco un’auto in sosta in via Tagaste, danneggiando anche il furgone che era parcheggiato accanto.

I feriti: come stanno

Circa 20 persone sono state messe in sicurezza, mentre due sono state trasportate in codice giallo e verde all'ospedale Grassi. E, con il passare delle ore, altre due persone hanno dato segnali di intossicazione. Sul posto i vigili del fuoco.

L’intervento dei pompieri

Le fiamme sono divampate questa notte, alle 3.20, in via degli Aliscafi 4, nella zona dell'idroscalo di Ostia. A prendere fuoco sono state diverse baracche con all'interno circa 20 persone. Al momento la situazione è in via di risoluzione: i pompieri sono impegnati alle operazioni di smassamento delle macerie, per evitare che focolai nascosti possano riaccendere le fiamme, e al raffreddamento dei materiali che si trovano sul luogo del rogo.