Incendio oggi al Portuense: fiamme in un appartamento

Roma, 27 giugno 2023 - Incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Francesco Saverio Solari in zona Portuense a Roma. L'intervento dei soccorritori oggi 27 giugno intorno alle 10:00 nella palazzina di cinque piani. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

Alcune persone sono state soccorse dai vigili del fuoco e aiutate a uscire dal palazzo con l'ausilio dell'autorespiratore per evitare inalazioni da fumo. Nessuna persona è in pericolo di vita, evacuati a scopo precauzionale gli abitanti.