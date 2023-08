Incendio Roma, negozio di bici elettriche in fiamme: batterie al litio distrutte

Roma, 8 agosto 2023 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di un negozio biciclette elettriche a Roma. È successo intorno alle 18.30 in via dei Cerchi, vicino al Circo Massimo. Sono andate a fuoco anche alcune batterie al litio all’interno del locale preso in affitto dai titolari dell’attività.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott. Il pronto intervento del personale dei pompieri ha impedito che l'incendio si propagasse, arrecando ulteriori danni all'attività commerciale. Intanto si cerca il punto di innesco che ha fatto divampare le fiamme.