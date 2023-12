Incendio Malagrotta, allarme rifiuti e pericolo diossina. Nancy Brilli: “Dall’Esquilino striscia marroncina all'orizzonte”

Roma, 26 dicembre 2023 – Sull’incendio di Malagrotta interviene anche Nancy Brilli: “Servono termovalorizzazione, riutilizzo e pazienza”. A pochi giorni dal maxi rogo divampato la Vigilia di Natale al centro di trattamenti di rifiuti – il secondo in soli 18 mesi – il territorio allargato di Roma rischia una nuova emergenza rifiuti. Si teme la matrice dolosa, giovedì sopralluogo della Commissione Ecomafie.

L’analisi sui livelli di diossina rilevati a ridosso del Tmb1 è ancora in corso, ma è alto il timore di in inquinamento diffuso, come quello accaduto nell’estate del 2022, quando la discarica andò a fuoco. L’attrice romana confessa, con una punta di ironia: “Io abito in alto sull'Esquilino, vedo con esattezza a che livelli siamo. Il mio indicatore è una striscia marroncina all'orizzonte”.

La soluzione di Nancy Brilli dopo il maxi rogo di Malagrotta: "Termovalorizzatore"

Matrice dolosa?

Gli inquirenti non escludono nessuna pista, nemmeno la matrice dolosa. E giovedì 27 dicembre, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Ecomafie effettuerà un sopralluogo a Malagrotta. Poi partiranno le audizioni per “valutare la situazione che si sta prospettando di rilevante gravità, oltre che dal punto di vista ambientale e sanitario anche da quello della raccolta rifiuti a Roma già in pesante sofferenza”.

Nancy Brilli: "La soluzione? Termovalorizzatori”

La soluzione per lo smaltimento dei rifiuti a Roma, secondo Nancy Brilli – l'attrice che di recente era nelle sale con il film 'Un weekend particolare' al fianco di Enzo Decaro – sta “nella termo valorizzazione e nel riutilizzo, accompagnati da tanta tanta pazienza”.

Spiritosa come sempre, non si lascia sfuggire l'occasione per una battuta sullo smaltimento dei rifiuti: “Potremmo infilarli nei piloni del Ponte sullo Stretto e poi usare degli sfiatatoi per riciclare i gas”, ironizza l’attrice romana Doc.

