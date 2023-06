Incendio in via della Bufalotta: a fuoco la centralina elettrica

Roma, 30 giugno 2023 - Questa mattina ha preso fuoco un trasformatore elettrico di alta tensione all'interno della centrale elettrica Acea. Alle ore 7.16 la Squadra operativa ha inviato la squadra Vigili del Fuoco di Nomentano 6A con in supporto un'autobotte in via della Bufalotta 663. I cittadini hanno iniziato a lanciare l’allarme sui social molte le foto postate della colonna di fumo nero, “visibile da diverse zone della città".

Estinte le fiamme l’area coinvolta dal rogo e stata messa in protezione in sicurezza. Sul posto è intervenuto il personale Acea. La colonna di fumo ben visibile anche a chilometri di distanza.

Nell’incendio non sono si sono registrare persone ferite o intossicate, ora invece si contano i danni ingenti nell'impianto.