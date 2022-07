Roma incendio Centocelle: valori delle diossine in calo 

Roma, 12 luglio 2022 - I valori delle diossine sopra i cieli di Roma dopo l'incendio di Centocelle oggi sono nettamente in calo rispetto alla prima rilevazione delle centraline, una buona notizia anche se restano ancora lievemente oltre i limiti.

È quanto hanno certificato i rilievi dell'Arpa Lazio nella zona dove si è scatenano il maxi rogo di sabato, le fiamme hanno interessato anche un'area occupata dagli autodemolitori da qui il pericolo della dispersione di inquinanti nell'aria aveva fatto scattare tempestivamente i monitoraggi dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

Il valore del secondo campione relativo al 10 luglio, quando l'incendio era stato spento, è significativamente inferiore al primo valore e di poco superiore al valore di riferimento: da 10.6 pg/m3 passa allo 0.5.

I dati rilevati da una delle stazioni fisse di monitoraggio, quella di Cinecittà che si trova a circa 600 metri a sud dall'area interessata dall'incendio, ha rilevato concentrazioni di PM10 del 9 e del 10 luglio rispettivamente pari a 26 µg/m3 e 29 µg/m3, valori tra i più alti registrati nel Comune di Roma, anche 30 volte superiore ai limiti consentiti.

Il dato di PM10 dell'11 luglio (17 µg/m3) è in linea con quelli misurati in città. Per quanto riguarda i PCB, ovvero anche le diossine, Arpa Lazio sottolinea che non esistono limiti normativi o valori di riferimento: in occasione degli incendi più rilevanti avvenuti negli ultimi anni sul territorio regionale (EcoX Pomezia 2017, TMB Salario Roma 2018, Mecoris Frosinone 2019, LOAS Aprilia 2020) i valori di PCB misurati possono rientrare in un range molto ampio che oscilla da meno di 200 a oltre 2000 pg/m3.

Gualtieri: lavaggio strade nella zona di via Togliatti

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che contiene alcune misure precauzionali nelle aree collegate all'incendio divampato nell'area Centocelle - Via Togliatti. Il provvedimento fa seguito agli ultimi aggiornamenti di Arpa Lazio sul monitoraggio della qualità dell'aria e recepisce le indicazioni dell'ASL Roma 2.

In particolare, l'ordinanza prescrive il lavaggio delle strade e dei percorsi pedonali interni alle aree private, delle aree di pertinenza dei centri estivi, e comunque delle aree dedicate all'accoglienza dei minori, delle aree esterne di scuole, asili nido, strutture sanitarie e strutture socio - assistenziali residenziali e di strutture ricettive diversamente denominate.

Il provvedimento raccomanda inoltre la pulizia dei filtri esterni di impianti di ricambio / trattamento dell'aria e la rimozione ad umido di eventuali tracce di fuliggine dai balconi o dalle pertinenze esterne delle abitazioni private proteggendo le vie respiratorie e la cute durante queste pulizie. Dispone infine che AMA provveda al lavaggio delle strade pubbliche, carreggiate e marciapiedi delle vie indicate nell'elenco allegato all'Ordinanza. Il testo dell'ordinanza e l'elenco di strade che definisce il perimetro di applicazione delle predette raccomandazioni sono consultabili sul portale di Roma Capitale.