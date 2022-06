Incendi Roma: messo in sicurezza il rogo ad Ostia, auto in fiamme nella capitale

Roma, 28 giugno 2022 - Ancora incendi tra Roma e provincia. Dopo ieri, giornata da record di interventi per vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono in corso alle 8 di questa mattina 9 interventi per incendi di vegetazione che interessano il territorio romano. Lo scrivono nel primo tweet della giornata i vigili del fuoco, mentre ad Ostia la situazione è sotto controllo.

È stato messo in sicurezza nel cuore della notte l'incendio di vaste dimensioni, circa venti ettari, scoppiato poco prima delle 20 di ieri a Ostia e che ha colpito un'area di vegetazione vicino via dell'Idroscalo e la Tor San Michele, tenendo in apprensione i residenti della zona e visibile da lontano, sia dal Lido che da Fiumicino.

A bruciare anche cumuli di rifiuti, pneumatici, plastica, che si trovavano nell'area. Per diverse ore sono stati impegnati squadre e mezzi di vigili del fuoco, giunti anche dall'aeroporto e da Napoli, e pick up e moduli di varie associazioni di protezione civile, anche da Fiumicino, che hanno domato fiamme molto alte, alimentate dal vento, ed evitato che il rogo si avvicinasse pericolosamente a capannoni con barche in resina, magazzini, ecc, verso Fiumara Grande. L' emergenza è stata chiusa intorno alle 2 ma ancora sotto osservazione eventuali focolai fino all'alba.

Salva l'Oasi Lipu

Preservata e non coinvolta dal rogo la non lontana area protetta del Centro Habitat Mediterraneo della Lipu. "Sono state ore drammatiche ma, grazie all'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell'Ordine, l'incendio è stato controllato e non ha interessato il CHM Oasi Lipu di Ostia - ha detto Alessandro Polinori, Responsabile dell'area protetta e vice presidente nazionale Lipu - Grazie di cuore alle donne e agli uomini che hanno lavorato duramente sul campo per salvare l'oasi, le abitazioni, le attività artigianali, Tor San Michele e grazie alle tante amiche e ai tanti amici che ci hanno contattati preoccupati, alcuni dei quali sono addirittura venuti sul posto per farci sentire la loro vicinanza e offrire aiuto, per fortuna non necessario". "Speriamo che la pioggia torni presto a bagnare copiosamente la terra e finiscano i maledetti incendi che stanno distruggendo ettari ed ettari di Natura della nostra amata Italia", conclude Polinori.

Ancora fiamme intorno a Roma e nella capitale

Sono in corso alle 8 di questa mattina 9 interventi per incendi di vegetazione che interessano il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono stati per incendi della vegetazione. Scrivono su Twitter i vigili del fuoco.

Auto e cassonetti in fiamme a Roma. E' avvenuto ieri in via Aristide Sartorio dove 4 autovetture sono andate a fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri della stazione Roma San Sebastiano. Incendio anche a piazza Scotti, all'angolo con via di Monteverde. In questo caso ad essere travolto dalle fiamme un cassonetto. Il rogo stava per propagarsi sulle auto parcheggiate, ma e' stato domato con gli estintori dai carabinieri della stazione Monteverde Nuovo.