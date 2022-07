Incendi Roma, giornata rovente: 170 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

Canadair in azione per spegnere l'incendio di Castel Fusano

Roma, 24 luglio 2022 – Capitale in fiamme: sono 170 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco belle ultime 24 ore, oltre 40 i roghi della vegetazione. L’incendio più importante di oggi è stato quello di via Benedetta Cioccia – nella zona di Selva Nera, alla periferia nord di Roma – dove questa mattina hanno operato quattro squadre di pompieri, una autobotte ed il Dos per la direzione dei due elicotteri in supporto.

Nel pomeriggio, è andata a fuoco la zona di via di Villa Madama, nei pressi dello Stadio Olimpico: qui il pronto intervento ha impedito che l'incendio di allargasse a dismisura, diventando incontrollato. Nella provincia romana, i vigili del fuoco sono attualmente impegnati con gli incendi a Montelanico, contrada Vigne Nuove, e a Mazzano Romano, in Località Agnese. Resta inoltre attiva la vigilanza all'interno della pineta di Castel Fusano, dove l’altro giorno sono andati a fuoco ettari di vegetazione che hanno devastato l’ex Country Club.

Cosa succede in Italia

Sono state 16 le richieste di soccorso aereo ricevute oggi dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, tre rispettivamente da Calabria e Sicilia, due da Friuli Venezia Giulia e Umbria, una ciascuna da Veneto – dove sono andati in fiamme i boschi della zona di Verona, Belluno e Venezia – Toscana, Lazio, Molise, Basilicata e Sardegna.

A Napoli, invece, è andato a fuoco il campo rom di Scampia. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato hanno permesso di mettere sotto controllo o spegnere finora tre roghi.