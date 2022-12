8 dic 2022

Roma, Immacolata Concezione: il Papa torna a pregare in Piazza di Spagna

L'atto di devozione, per due anni è avvenuto all'alba, senza folle, a causa della pandemia. Le lacrime di Bergoglio per l'Ucraina. Questa mattina l'omaggio dei pompieri saliti a 27 metri per l'omaggio alla Madonna