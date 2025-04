Cosa è successo a Ilaria Sula? Scomparsa da Roma: il cellulare staccato da 7 giorni

Roma, 1 aprile 2025 – Anche i social si mobilitano per ritrovare Ilaria Sula, studentessa di 22 anni della Sapienza, che non dà sue notizie alla famiglia da giorni.

Ilaria, originaria di Terni, è scomparsa da Roma il 25 marzo scorso. E’ uscita dalla casa in affitto che condivide con altri ragazzi ma non è mai rientrata. La sera di martedì scorso ci sarebbe stato uno scambio di messaggi su Whatsapp con i coinquilini che, non vedendola rientrare, le hanno scritto. Poi più niente. Il suo cellulare risulta staccato.

I genitori hanno presentato denuncia al commissariato di polizia di San Lorenzo che ha avviato le indagini portate avanti con il commissariato Sant'Ippolito.

Secondo quanto si apprende la ragazza, iscritta alla facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza, si sarebbe lasciata con il fidanzato prima di allontanarsi.

Sui social è tam tam: in particolare sulle pagine ‘romane’ di Facebook sono tanti gli utenti che rilanciano un appello con la foto di Ilaria. “Se vedete questa ragazza nei pressi di Roma San Lorenzo/Furio San Camillo, contattatemi. Non la vediamo da martedì”. Appelli anche su Instagram delle amiche: “Ilaria è scomparsa il 25 marzo senza lasciare traccia. Gli amici e la famiglia sono molto preoccupati e chiedono aiuto a chiunque abbia informazioni utili per ritrovarla”.