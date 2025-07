Il video del momento dell’esplosione a Roma: il boato, poi l’incendio e i detriti

Roma, 4 luglio 2025 – Un boato enorme, l’incendio e la gigantesca nuvola di fumo che invade l’aria. In un video con il momento esatto dell’esplosione in un distributore di benzina a Roma in zona Centocelle si capisce tutta la violenza e la drammaticità dell’episodio accaduto nella Capitale in via dei Gordiani, in una giornata di torrida estate.

"Mi sono tremate tutte le finestre e la fotocopiatrice in ufficio si muoveva come ci fosse il terremoto”, racconta una ragazza su X che lavora nella zona dell’esplosione.

Soccorritori a lavoro nell'area dove è avvenuta un’esposione ad un distributore di benzina in via dei Gordiani a Roma

“Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato", spiega Paola, abitante di un condominio di via dei Gordiani, descrivendo gli attimi di paura provati stamani subito dopo la deflagrazione. "Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione" dice Francesco, inquilino di uno stabile accanto.

Le cause dell’esplosione sono ancora da verificare. Sono due le esplosioni avvenute, la seconda la più violenta e - a quanto si apprende - i primi soccorso erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell'area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas.